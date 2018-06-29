مصرع سائق دراجة نارية بحادث طرق قرب كفر قاسم

لقي سائق دراجة نارية، في الخمسينيات من عمره، مصرعه في حادث طرق بين الدراجة النارية التي كان يقودها وسيارة خصوصية في "روش هعاين" القريبة من مدينة كفر قاسم، بعد ظهر اليوم الجمعة.

وحاولت الطواقم الطبية إنقاذ حياة المصاب إلا أن كل المحاولات باءت بالفشل، وأقرت وفاته على الفور، ولم تعرف هوية ضحية الحادث لغاية الآن..

وعلمنا أن سائق السيارة الضالعة بالحادث، في الأربعينيات من عمره، لم يصب بأذى، فيما تحقق الشرطة في ملابسات الحادث.