مصرع مهران ميعاري من المكر سقط من علو قرب حيفا

لقي الشاب مهران ميعاري (25 عاما) من قرية المكر، مصرعه متأثرا بجروحه الخطيرة إثر تعرضه لحادث عمل في منطقة حيفا صباح اليوم، الأحد.

وبحسب التفاصيل المتوفرة، فإن الشاب سقط عن سطح بناية من علو 6 أمتار أثناء عمله، دون وضوح الأسباب بعد.

واستدعي طاقم طبي إلى المكان، والذي لم يكن أمامه سوى إعلان وفاة العامل متأثرا بجروحه الخطيرة.

وسادت أجواء من الحزن الشديد قرية المكر وتوافد عدد من الأهالي إلى بيت أسرة ضحية الحادث لمواساتها والوقوف إلى جانبها في مصابها الجلل.

تجدر الإشارة إلى أن غالبية ضحايا حوادث العمل في البلاد هم من عرب من أراضي 48 ومناطق الضفة وقطاع غزة.