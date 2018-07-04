مقتل عامل طعنا خلال شجار في بئر السبع

قُتل شاب (29 عاما) في جريمة طعن بمدينة بئر السبع، جنوبي البلاد، صباح اليوم الأربعاء.

وبحسب المعلومات الأولية المتوفرة، قام عامل أجنبي من أريتريا بطعن عامل آخر من نفس الدولة إثر شجار نشب بينهما في أحد شوارع بئر السبع، ما أدى إلى وفاته، بحسب ما أعلنته الطواقم الطبية التي وصلت إلى المكان.

هذا، وقام المشتبه به بتسليم نفسه للشرطة، فيما فُتح ملف التحقيق في ملابسات الجريمة التي لم تتضح تفاصيلها وأسبابها لغاية الآن.