قرار بإحالة الشيخ صلاح للحبس المنزلي والنيابة تنوي الاستئناف

قررت محكمة الصلح في حيفا إطلاق سراح الشيخ رائد صلاح، اليوم الخميس، بعد اعتقال دام 10 أشهر.

وجاء في قرار المحكمة أنه سيتم إطلاق سراح الشيخ صلاح بشروط مقيدة وإحالته للحبس المنزلي، ومن بين الشروط المقيدة عدم إجراء مقابلات صحفية والالتقاء فقط مع أقارب من الدرجة الأولى.

ومنحت المحكمة النيابة تقديم استئناف حتى الساعة الرابعة بعد ظهر اليوم. وعلمنا لاحقا أن النيابة العامة طلبت إرجاء تنفيذ القرار حتى يتسنى تقديم لها تقديم استئناف للمحكمة المركزية على قرار إطلاق سراح الشيخ صلاح.

وقال الشيخ صلاح قبل بدء جلسة المحكمة إنه "منعت من الكلام، سيكون لنا وقتا ملائما للحديث... معنوياتي عالية وفوق النجوم".