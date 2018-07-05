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قرار بإحالة الشيخ صلاح للحبس المنزلي والنيابة تنوي الاستئناف

تاريخ النشر: 05/07/2018 - 13:40

قرار بإحالة الشيخ صلاح للحبس المنزلي والنيابة تنوي الاستئناف
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

قررت محكمة الصلح في حيفا إطلاق سراح الشيخ رائد صلاح، اليوم الخميس، بعد اعتقال دام 10 أشهر.

وجاء في قرار المحكمة أنه سيتم إطلاق سراح الشيخ صلاح بشروط مقيدة وإحالته للحبس المنزلي، ومن بين الشروط المقيدة عدم إجراء مقابلات صحفية والالتقاء فقط مع أقارب من الدرجة الأولى.

ومنحت المحكمة النيابة تقديم استئناف حتى الساعة الرابعة بعد ظهر اليوم. وعلمنا لاحقا أن النيابة العامة طلبت إرجاء تنفيذ القرار حتى يتسنى تقديم لها تقديم استئناف للمحكمة المركزية على قرار إطلاق سراح الشيخ صلاح.

وقال الشيخ صلاح قبل بدء جلسة المحكمة إنه "منعت من الكلام، سيكون لنا وقتا ملائما للحديث... معنوياتي عالية وفوق النجوم".

بطولة كأس العالم – مونديال 2018 بطولة كأس العالم – مونديال 2018

#الشيخ رائد صلاح
#اعتقالات سياسية
#الحركة الإسلامية
#أم الفحم

من عرب 48

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