مصرع عامل وامرأة في حادثين منفصلين

لقيت امرأة مصرعها دهسا في حيفا وعامل مصرعه في حادث عمل بتل أبيب، صباح اليوم الثلاثاء.

وفي التفاصيل، تعرضت امرأة (65 عاما) كانت تعبر أحد شوارع حيفا لحادث دهس من قبل حافلة عند الساعة 07:27، وأقر الطاقم الطبي في المكان وفاة المرأة.

وفي الحادث الآخر، سقط عامل (40 عاما) عند الساعة 08:07 عن ارتفاع في ورشة بناء بتل أبيب، وقدم أفراد الطاقم الطبي الذين استدعوا إلى المكان العلاج للعامل المصاب إلا أن جميع محاولات إنقاذ حياته باءت بالفشل وجرى إقرار وفاته.

إلى ذلك، فتحت الشرطة ملفين للتحقيق في ملابسات الحادثين، ولم تتضح هويتي المرأة والعامل.