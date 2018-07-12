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مصرع الشاب سامي مصري من نحف في حادث عمل

تاريخ النشر: 12/07/2018 - 13:39

مصرع الشاب سامي مصري من نحف في حادث عمل
ضحية الحادث سامي مصري
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

لقي الشاب سامي جميل خالد حمادي مصري (18 عاما) من قرية نحف في منطقة الجليل، شمالي البلاد، مصرعه متأثرا بإصابته في حادث عمل داخل أحد المصانع ببلدة "شلومي" صباح اليوم، الخميس.

وكان الشاب قد أصيب بجروح حرجة إثر إصابته بالمصنع، وقدم الطاقم الطبي الذي استدعي إلى المكان العلاج الأولي له حيث كان ينزف في القسم العلوي من جسمه وهو فاقد الوعي، وجرى نقله بسيارة العلاج المكثف إلى المستشفى.

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الحادث إلى جانب إخطارها ممثلي مكتب وزارة الاقتصاد والصناعة والتجارة والتشغيل. وقالت إن "الحديث يدور عن حادث عمل وليس شجارا وطعن داخل مصنع، وتبين بعد فحص رسمي للشرطة ومن خلال متابعة كاميرات المراقبة أن المصاب سقط على سكين كانت بيده".

وساد الحزن والأسى القرية والمنطقة في أعقاب انتشار نبأ مصرع الشاب وتوافد على منزل عائلة الفقيد العشرات للوقوف إلى جانب العائلة في مصابها الجلل.

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#حوادث العمل
#الجليل

مصرع الشاب سامي مصري من نحف في حادث عمل

من عرب 48

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