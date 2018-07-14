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القدس: الاحتلال يفرج عن رجل الأعمال الفلسطيني منيب المصري

تاريخ النشر: 14/07/2018 - 11:03

القدس: الاحتلال يفرج عن رجل الأعمال الفلسطيني منيب المصري
المصري بعد الإفراج عنه (ناشطون)
عرب ٤٨
تحرير: أحمد دراوشة

أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، السبت، عن رجل الأعمال الفلسطينيّ البارز، منيب المصري، في القدس المحتلة، بعد التحقيق معه لساعات.

ووفقًا لمصادر محليّة، فإن الاحتلال منع المؤتمر الأكاديمي الرابع في كلية الآداب على اسم هند الحسيني في جامعة القدس، بحيّ الشيخ جرّاح، شارك فيه المصري.

ونقلت وكالة "وفا" للأنباء عن مراسلها في القدس أنّ قوات الاحتلال حاصرت محيط الكلية، ومنعت عقد المؤتمر الذي تنظمه الهيئة الإسلامية العليا في القدس، وجمعية المحافظة على الوقف والتراث المقدسي، تحت عنوان "الوقف الإسلامي في القدس".

كما حاصرت المتواجدين داخل الكليّة، من بينهم رئيس الهيئة الإسلاميّة العليا، الشيخ عكرمة صبري، ورجل الأعمال الفلسطيني، منيب المصري، علما أنها ليست المرة الأولى التي يمنع فيها الاحتلال تنظيم فعاليات في المدينة المقدسة.

وسلمت مخابرات الاحتلال استدعاءات لعدد من المتواجدين للمثول أمامها للتحقيق.

بطولة كأس العالم – مونديال 2018 بطولة كأس العالم – مونديال 2018

#منيب المصري
#عكرمة صبري
#هند الحسيني

من عرب 48

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