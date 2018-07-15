مصرع بريهان فواز من عيلبون إثر سقوطها عن ارتفاع شاهق في فندق بطبرية

لقيت بريهان فواز (37 عاما) من سكان قرية عيلبون في منطقة الجليل، شمالي البلاد، مصرعها متأثرة بجروحها الحرجة، في أعقاب سقوطها من شرفة إحدى الغرف في فندق "ليوناردو" في مدينة طبرية، اليوم الأحد.

وبحسب المعلومات المتوفرة، فإن الشابة لقيت مصرعها في مكان الحادث على الفور، وفشلت كل محاولات الطواقم الطبية إنقاذ حياتها.

وعلمنا أن ضحية الحادث من قرية دير حنا بالأصل وهي أم لخمسة أولاد، كانت تعمل في الفندق الذي وقع فيه الحادث.

هذا، وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الحادث، فيما أشارت التحقيقات الأولية إلى عدم وجود خلفية جنائية للحادث.