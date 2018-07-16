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الناصرة: إصابة بجريمة إطلاق نار

تاريخ النشر: 16/07/2018 - 15:51

الناصرة: إصابة بجريمة إطلاق نار
للتوضيح فقط (أرشيفية)
عرب ٤٨
تحرير: محمود مجادلة

أُصيب شاب بعد ظهر اليوم الإثنين، بجراح جراء تعرضه لجريمة إطلاق نار أثناء تواجده في حي الفاخورة في مدينة الناصرة.

وأكد مواطنون لـ"عرب 48" أن الشاب تلقى عدة أعيرة نارية في المنطقة السفلية من جسده إثر تعرضه لإطلاق النار أمام مقصف يعمل بع في حارة الفلخورة.

ونقل المصاب إلى مستشفى "هعيمك" في العفولة لتلقي العلاج، وأشار المسعفون إلى أنه بحالة متوسطة جراء تلقيه أعيرة نارية في الجزء العلوي من جسده.

يذكر أن هذه الجريمة تضاف إلى سلسلة الجرائم وموجة العنف التي تشهدها مدينة الناصر في الأشهر الأخيرة.

 

بطولة كأس العالم – مونديال 2018 بطولة كأس العالم – مونديال 2018

#الناصرة
#إطلاق نار

من عرب 48

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