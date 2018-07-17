عشرات السوريين يقتربون من السياج الحدودي قرب القنيطرة

تجمع عشرات السوريين، ظهر اليوم الثلاثاء، قرب المنطقة الحدودية بين إسرائيل وسورية، في منطقة القنيطرة.

وعلم أن قوات الجيش الإسرائيلي طلبت منهم التوقف على مسافة تقدر بنحو 200 متر من الحدود.

وجاء أن عددا من النازحين رفعوا الرايات البيضاء.

يشار إلى أنه ليست المرة الأولى التي يتقرب فيها نازحون سوريون من الحدود، حيث حصلت في الأسابيع الأخيرة عدة محاولات للوصول إلى السياج الحدودي في الجولان المحتل.

يذكر أن المركز السوري لحقوق الإنسان كان قد أشار، يوم أمس، إلى أن قوات النظام تمكنت من السيطرة على 90% من منطقة درعا، القريبة من الحدود، وبضمنها تل الحارة المطلة على الجولان المحتل.