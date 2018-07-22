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رهط: الشرطة تقتحم حارة العتايقة وتعتقل ناشطين

تاريخ النشر: 22/07/2018 - 10:39

رهط: الشرطة تقتحم حارة العتايقة وتعتقل ناشطين
رهط، صباح اليوم (عرب 48)
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

اقتحمت الشرطة الإسرائيلية ووحدة "يوآف" التابعة لما يسمى بـ"سلطة تطوير وتوطين البدو" في النقب، جنوبي البلاد، حي العتايقة في مدينة رهط، صباح اليوم الأحد، من أجل إلصاق أوامر هدم على عدة منازل في الحي، بحجة البناء غير المرخص.

واعتقلت الشرطة كل من الناشطين السياسيين عبد الكريم العتايقة وسليمان العتايقة وابنه محمد سليمان العتايقة، دون معرفة السبب. 

وقامت الشرطة باقتحام حي العتايقة في رهط عدة مرات، في الآونة الأخيرة، بهدف الضغط وتهديد الأهالي ودفعهم لإخلاء منازلهم وأرضهم. كما نفذت اعتقالات وتحقيقات مع شبان من عائلة العتايقة خلال الأشهر الماضية.

تفاصيل أوفى بعد قليل...


#النقب
#رهط
#هدم المنازل
#العتايقة

رهط: الشرطة تقتحم حارة العتايقة وتعتقل ناشطين

رهط: الشرطة تقتحم حارة العتايقة وتعتقل ناشطين

من عرب 48

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