الاحتلال يقصف في غزة بزعم استهداف مطلقي بالونات حارقة

أصيب شابان فلسطينيان في قصف لجيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، بشظايا صاروخ أطلقته طائرة إسرائيلية مسيرة صوب مجموعة من المواطنين على مقربة من السياج الأمني شرق بلدة جباليا شمال قطاع غزة.

وبحسب المصادر الفلسطينية فإن "طائرة مسيرة للاحتلال الإسرائيلي أطلقت صاروخًا بالقرب من مجموعة أطلقت طائرات ورقية وبالونات حارقة جنوبي قطاع غزة".

وأفادت المصادر بأن طائرة إسرائيلية أطلقت صاروخا صوب مجموعة من المواطنين، شرق منطقة أبو صفية شرق جباليا، ما أدى إلى إصابة مواطنين بجروح نقلا على إثرها إلى مستشفى الأندونيسي في بلدة بيت لاهيا المحاورة، ووصفت حالتهما ما بين طفيفة ومتوسطة.

فيما زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي أن "طائرة تابعة لقوات الجيش الإسرائيلي نفذت هجومًا على خلية أطلقت بالونات حارقة من قطاع غزة باتجاه المستوطنات".

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان مقتضب عن إصابة شابين بجروح بين طفيفة ومتوسطة جراء قصف للاحتلال الإسرائيلي لشرق جباليا.

وتتعمد قوات الاحتلال بشكل يومي استهداف الشبان والفتية في المناطق القريبة من السياج الأمني شرق القطاع، بزعم منعهم من إطلاق بالونات وطائرات ورقية حارقة باتجاه المستوطنات الإسرائيلية المحيطة بالقطاع المحاصر.