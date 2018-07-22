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هزة أرضية تضرب طبرية والجليل بقوة 3.4

تاريخ النشر: 22/07/2018 - 09:50

هزة أرضية تضرب طبرية والجليل بقوة 3.4
البلاد تعرضت مؤخرا لعشرات الهزات الأرضية الخفيفة (توضيحية)
عرب ٤٨
تحرير: محمد وتد

ضربت هزة أرضية صباح اليوم الأحد، منطقة الجليل وطبرية في شمال البلاد، حيث شعر السكان بالهزة التي استمرت عدة ثوان وكانت قوتها 3.4 درجة في سلم ريختر، إذ لم يبلغ عن وقع أضرار وخسائر بالممتلكات أو إصابات بشرية.

وعادت الهزات الأرضية لتضرب منطقة الجليل مجددا بعد أن تعرضت البلاد وخاصة منطقة الجليل والشمال في الأسابيع الأخيرة إلى عشرات الهزات الأرضية المتوسطة والارتدادية، حيث سجلت أعلى الهزات بقوة 4.2.

وفقا للمعهد الجيوفيزيائي الإسرائيلي، فقد ضربت شمال البلاد دقائق بعد التاسعة والنصف صباحا هزة أرضية بقوة 3.4 درجة على مقياس ريختر، كما أفاد سكان بمنطقتي المركز والسهل الساحلي أيضا أنهم شعروا بالهزة الأرضية التي كان مركزها بالجليل وطبرية.

يذكر أنه منذ مطلع شهر تموز/ يوليو الجاري، وقعت عدة هزات أرضية في طبرية ومنطقة الجليل، وشعر بعض سكان المركز وتل أبيب في بعض الهزات، وكانت هناك هزة أرضية بقوة 4.1 درجة على مقياس ريختر وكان مركزه في شمال بحيرة طبرية، وتبع ذلك بعض الهزات الارتدادية.

وكانت البلاد قد تعرضت لعدة هزات أرضية خفيفة خلال الأعوام الأخيرة، بلغت قوتها 4.1 و 4.2 و5.3 على سلم ريختر، وكان مركزها شمال البلاد، الجليل، البحر الميت، القدس والأغوار.

يذكر أن البلاد تقع على خط الزلازل "الشق السوري الأفريقي"، وتشهد باستمرار وقوع هزات أرضية خفيفة سنويا. وتاريخيا شهدت البلاد هزات أرضية مدمرة متواترة بمعدل هزة مدمرة تحصل كل 90 – 100 عام، ما يعني أنه من المتوقع في كل لحظة أن تحصل هزة أرضية مدمرة.

 


#هزة أرضية
#طبرية
#الجليل
#معهد الجيوفيزيائي

من عرب 48

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