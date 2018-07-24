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مصرع شاب سحقته رافعة خلال عمله قرب العفولة

تاريخ النشر: 24/07/2018 - 12:07

مصرع شاب سحقته رافعة خلال عمله قرب العفولة
صورة توضيحية
عرب ٤٨ / ربيع سواعد
تحرير: قاسم بكري

لقي شاب يبلغ من العمر 23 عاما، مصرعه متأثرا بجروحه الخطيرة إثر تعرضه لحادث عمل على شارع رقم 675 قرب العفولة بعد ظهر اليوم، الثلاثاء.

وبحسب التفاصيل المتوفرة، فإن العامل وهو من الضفة الغربية سحق تحت رافعة لأسباب لم تتضح بعد، ما أسفر عن مصرعه في المكان.

واستدعي طاقم طبي إلى المكان، والذي لم يكن أمامه سوى إعلان وفاة العامل متأثرا بجروحه الخطيرة التي تعرض لها في منطقة الرأس.

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الحادث إلى جانب إخطارها ممثلي مكتب وزارة الاقتصاد والصناعة والتجارة والتشغيل وفقا للمقتضى.

يشار إلى أن غالبية ضحايا حوادث العمل في البلاد هم من عرب من أراضي 48 ومناطق الضفة وقطاع غزة.


#حادث عمل
#العفولة

من عرب 48

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