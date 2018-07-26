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الحوثيون يعلنون قصف مطار أبوظبي بطائرات مسيرة

تاريخ النشر: 26/07/2018 - 17:27

الحوثيون يعلنون قصف مطار أبوظبي بطائرات مسيرة
(أرشيفية - أ ب)
عرب ٤٨
تحرير: محمود مجادلة

أعلن الحوثيون عبر قناتهم الرسمية "المسيرة"، اليوم الخميس، عن شن "سلاح الجو المسير" غارات على مطار أبوظبي الدولي بطائرة "صماد3" المسيرة.

وقال القناة، نقلا عن مصادر ملاحية، إن "الحركة الملاحية الجوية من وإلى مطار أبوظبي تعطلت إثر الهجوم".

في المقابل، أكد مطار أبو ظبي تعرضه للصف، وأعلن عبر "تويتر" "تؤكد مطارات أبوظبي وقوع حادثة في مطار أبوظبي الدولي تسببت به مركبة لنقل الإمدادات في ساحة المطار التابعة لمبنى المسافرين رقم 1 في الساعة الرابعة من مساء اليوم".

وأشار المطار إلى أن الحادثة "لم تؤثر على سير العمليات التشغيلية للمطار أو جدول الرحلات الجوية القادمة والمغادرة".

وفي تغريدة أخرى، أضافت سلطة مطارات أبو ظبي أنها "ستواصل مطارات أبوظبي متابعة التطورات عن كثب بالتعاون مع السلطات المختصة، وستحيط الجمهور بآخر المستجدات حال توفرها". 

يتبع...


#صماد3
#مطار أبوظبي الدولي

من عرب 48

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