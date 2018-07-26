خطف الطفل من قلنسوة: تمديد اعتقال المشتبه الرئيسي أحمد نقيب 5 أيام إضافية

مددت محكمة الصلح في مدينة "ريشون لتسيون"، اليوم الخميس، مجددا وللمرة الثالثة اعتقال أحمد النقيب من اللد، المشتبه به الرئيسي في جريمة خطف الطفل كريم جبر جمهور (6 أعوام) من أمام منزله في مدينة قلنسوة، لمدة 5 أيام إضافية.

ومددت المحكمة اعتقاله للمرة الثالثة على التوالي، إذ جرى تمديد اعتقاله في المرة الأولى لمدة 8 أيام وفي المرة الثانية لمدة 7 أيام على ذمة التحقيق، ونسبت الشرطة إليه شبهات الخطف في ظروف خطيرة، والتزييف والخطف من أجل الابتزاز.

وادعت الشرطة، كما جاء في محضر جلسة المحكمة، في طلب تمديد اعتقال النقيب أن "الشبهات تتجه نحو المشتبه به"، وأن لديها أدلة تشير إلى ضلوعه بالعملية وقد ازدادت منذ فترة الاعتقال الأولى.

واعتقلت الشرطة شابا آخر بشبهة تورطه في جريمة خطف الطفل من قلنسوة.

وكانت الشرطة قد اعتقلت 5 مشتبهين في هذه القضية، وجرى إطلاق سراح أحد المعتقلين يوم أول من أمس.

ووفق تفاصيل التحقيقات الأولية، وحسبما جاء في محضر جلسة المحكمة التي قررت تمديد اعتقالهم، فقد نسبت الشرطة للمشتبه بهم بأنهم استأجروا سيارة شبيهة لسيارة أحد المشتبه بهم، وقاموا بتزييف لوحات ترخيصها.

وظهر في شريط مصور خطف الطفل من أمام منزل عائلته في قلنسوة، حيث اختطفه جناة بسيارة من نوع "تويوتا" بيضاء اللون، بعدما أدخلوه بالقوة للسيارة ووضعوه على المقعد الخلفي، ومن ثم اختفت آثاره لمدة 4 أيام.