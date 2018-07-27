وفاة الفنان المصري محمد شرف عن 55 عاما

أعلن في مدينة الإسكندريّة المصريّة، اليوم، الجمعة، عن وفاة الممثل المصري الشّهير محمّد شرف عن 55 عامًا.

ونقلت وسائل إعلام مصريّة، سابقًا، عن زوجة شرف أنه يعاني من أمراض في الدماغ، بعد انسدادٍ في شرايين الدماغ في عام 2008.

وشارك الراحل في عشرات الأفلام على الأطلاق، آخرها "أخلاق العبيد" (2017)، وأولها "اللص المحترم"، وأبرزها "صباحو كدب" (2006) وزكي شان (2005) والدادة دودي (2008) وفي العام ذاته، أيضًا، قدّم عددًا من الأفلام، هي: "كباريه"، "شبه منحرف"، "ماشيين بالعكس"، "حسن ومرقص" و"آسف على الإزعاج".

وشارك إلى جانب عددٍ كبير من كبار فناني الكوميديا المصريين، أبرزهم عادل إمام في مسلسل "أستاذ ورئيس قسم" (2015)، وعادل رمزي في مسلسل "مبروك جالك قلق" (2005)، وأحمد زكي في "ظرف طارق، وحمادة هلال في فيلم "مستر أند مسز عويس".