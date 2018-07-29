إطلاق سراح شابين من معاوية وعرعرة بعد عام من الاعتقال الإداري

نال الأسيران الإداريان، معتصم محاميد (25 عاما) من قرية معاوية، وأحمد مرعي (24 عاما) من قرية عرعرة في منطقة المثلث الشمالي، حريتهما بعد اعتقالهما إداريا لمدة عام، بأمر صدر عن وزير الأمن الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان.

وتنسم محاميد ومرعي الحرية، من معتقل "مجيدو"، وكان في استقبالهما عدد من الأهل والأصدقاء.

وقال مدير مؤسسة ميزان لحقوق الإنسان بالناصرة، المحامي عمر خمايسي، إن "النيابة العامة أبلغتنا بعدم تقديم طلب جديد لتمديد اعتقالهما، بعد اعتقالهما إداريا قبل عام، وبناء عليه أطلق سراحهما اليوم، بعد اعتقال إداري غير مبرر وتعسفي لمدة عام".

وكانت المحكمة المركزية في مدينة حيفا، قد صادقت في شهر أيار/ مايو، على تجديد أمر الاعتقال الإداري للمرة الثالثة، لمدة ثلاثة أشهر، للأسيرين محاميد من معاوية، ومرعي من عرعرة.

وأصدر وزير الأمن الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، بتاريخ 27.7.2017، أوامر اعتقال إدارية لستة أشهر ضد: أحمد بلال مرعي (23 عاما) من عرعرة، وأدهم عبد السلام ضعيّف(30 عاما) من عارة، ومعتصم خالد محاميد (24عاما) من معاوية، وفي حين أطلق سراح أدهم ضعيف بعد 6 أشهر من الاعتقال الإداري، جرى تمديد اعتقال الأسيرين محاميد 3 أشهر على مرتين متتاليتين.