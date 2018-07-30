إصابة خطيرة لامرأة إثر شجار في دبورية

أصيبت امرأة تبلغ من العمر 60 عاما من قرية دبورية بجروح وصفت بأنها خطيرة إثر جدال نشب مع قريب لها، صباح اليوم الإثنين.

وبحسب الشرطة، فإن "الجاني قام بدفع قريبته ما أدى إلى تعثرها وسقوطها أرضًا، ونتيجة ذلك أصيب في رأسها".

وقدم طاقم طبي الإسعافات الأولية للمصابة، وهي تعاني من جروح خطيرة في منطقة الرأس.

وجرى نقل المصابة، على وجه السرعة، إلى مستشفى "رمبام" في حيفا لاستكمال العلاج، وهي فاقدة للوعي وموصولة بجهاز التنفس الاصطناعي.

هذا، وباشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادثة، كما شرعت بأعمال البحث وراء المشتبه به من أجل اعتقاله.