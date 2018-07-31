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"غلاف غزة": زال الاشتباه بـ"حدث أمني"

تاريخ النشر: 31/07/2018 - 21:13

"غلاف غزة": زال الاشتباه بـ"حدث أمني"
صورة توضيحية (أ ب)
عرب ٤٨
تحرير: محمود مجادلة

أعلن "المجلس الإقليمي أشكول" في المنطقة التي تسمى إسرائيليًا بـ"غلاف غزة"، مساء اليوم الثلاثاء، أن الاشتباه بـ"حدث أمني" أعلن عنه سابقًا، قد "زال".

وكانت الأجهزة الأمنية الإسرائيلية، قد طالبت مساء اليوم، من أهالي "المجلس الإقليمي أشكول" في محيط قطاع غزة، بملازمة منازلهم إثر أنباء أوردتها وسائل الإعلام الإسرائيلية عن "حادث أمني".

وأشارت "شركة الأخبار" الإسرائيلية (القناة الثانية سابقًا) إلى أن الإنذار بـ"حدث أمني" جاء في أعقاب رصد لما وصفته بـ"حالة تسلل" عبر السياج الأمني الفاصل بين قطاع غزة وأراضي الـ48.

وأعلنت حالة الاستنفار الأمني في "أشكول" إثر العثور على حقيبتين بالقرب من السياج الأمني شرقي القطاع المحلصر. بحسب المصدر.

ووأفاد المصدر بأن قوات كبيرة من الجيش هرعت إلى المكان، وقامط بأعمال بحث وتمشيط، ولم يتم العثور على شيء يذكر.

 


#حدث أمني
#المجلس الإقليمي أشكول
#غلاف غزة

من عرب 48

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