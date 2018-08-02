"إسرائيل دولة أبرتهايد": نتنياهو يفض اجتماعه بقيادات درزية

فض رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، مساء اليوم الخميس، اجتماعه للتوصل لتسوية مع قيادات من الطائفة العربية الدرزية، في إطار احتجاجهم على "قانون القومية" إثر مقاطعته من أحد الحضور بالقول: "إسرائيل دولة أبرتهايد".

وأشارت شركة الأخبار الإسرائيلية (القناة الثانية سابقًا)، إلى أن نتنياهو استاء من وصف أحد الحضور دولة إسرائيل بدولة مؤسسة على نظام الفصل العنصري، وقال إنه "لا أقبل إهانة منصب رئيس الحكومة الإسرائيلية وإهانة دولة إسرائيل بوصفها بدولة أبرتهايد"، ما دفعه لفض الاجتماع دون التوصل لتسوية.

وفي سياق متصل، اقتحم ناشطون دروز ضد "قانون القومية"، مراسم حفل لتوزيع منح دراسية على طلاب في كلية "كرميئيل"، خلال كلمة لعضو الكنيست من كتلة "الليكود"، آفي ديختر، المبادر لاقتراح القانون.

(يتبع...)