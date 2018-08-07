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تصريح مدع عام ضد المشتبهين بخطف الطفل من قلنسوة

تاريخ النشر: 07/08/2018 - 11:29

تصريح مدع عام ضد المشتبهين بخطف الطفل من قلنسوة
المشتبه بهم بخطف الطفل بالمحكمة، قبل أيام (عرب 48)
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

قدمت النيابة العامة اليوم، الثلاثاء، تصريح مدع عام تمهيدا لتقديم لوائح اتهام ضد 4 أشخاص وذلك بعد الاشتباه بهم بالتورط في جريمة خطف الطفل من قلنسوة، كريم جبر جمهور (6 أعوام) من أمام منزله في مدينة قلنسوة بتاريخ 10.07.2018.

كما قدمت طلب تمديد فترة اعتقالهم حتى الانتهاء من كافة التحقيقات ضدّهم بشبهة "خطف الطفل وابتزاز عائلته، تزييف لوحة ترخيص سيارة، والتآمر لارتكاب جريمة، وعرقلة عمل الشرطة".

وقالت الشرطة إن "التحقيق كشف أنه قبل اختطاف الطفل كان لعدد من المشتبهين ديون على عائلة الطفل المخطوف، وكجزء من التخطيط للخطف التقى المشتبهون في مجمع وقاموا بسرقة لوحات ترخيص لسيارات كانت مركونة هناك، وعندما وصلوا إلى منطقة المثلث قاموا بتبديل لوحة السيارة باللوحة المسروقة وتوجهوا إلى قلنسوة باتّجاه منزل الطفل المخطوف، وهناك ومع تواجد قريب للطفل المخطوف (10 أعوام) قاموا بخطف الطفل كريم جبر جمهور وأدخلوه بالقوة إلى السيارة".

وأضافت أنه "اتّضح من التحقيقات أنّ الطفل الذي تمّ اختطافه نقل في ذات اليوم إلى أراضي السلطة الفلسطينية، وهناك تمّ احتجازه لعدة أيام حتى عودته يوم 13.07.2018. واعتقل أفراد الشرطة 4 مشتبهين (24 و29 و31 و41 عاما) 3 من اللد وواحد من الضفة الغربية، بشبهة الضلوع في اختطاف الطفل وجرى تمديد فترة اعتقالهم عدة مرات".


#قلنسوة
#خطف الطفل
#اللد
#جنائيات

من عرب 48

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