ترامب يفرض عقوبات جديدة على تركيا

فرض الرّئيس الأميركي، دونالد ترامب، اليوم، الجمعة، عقوبات اقتصاديّة جديدة على تركيا، في وقتٍ تمرّ به العلاقات بين البلدين والاقتصاد التركي بأزمات عديدة.

وقال ترامب في تغريدة على حسابه في موقع "تويتر": "أصدرت أمرًا بمضاعفة رسوم الصلب والألومنيوم على تركيا، في وقتٍ تنهار فيه الليرة أمام دولارنا القويّ جدًا".

وأضاف ترامب بأن الضريبة على الألومنيوم سترتفع بـ٢٠٪، بينما سترتفع على الصلب بـ٥٠٪.

I have just authorized a doubling of Tariffs on Steel and Aluminum with respect to Turkey as their currency, the Turkish Lira, slides rapidly downward against our very strong Dollar! Aluminum will now be 20% and Steel 50%. Our relations with Turkey are not good at this time!