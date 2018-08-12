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ليلة دامية: 3 إصابات إحداها حرجة في جريمتي إطلاق نار

تاريخ النشر: 12/08/2018 - 22:55

ليلة دامية: 3 إصابات إحداها حرجة في جريمتي إطلاق نار
من مكان الجريمة في باقة الغربية
عرب ٤٨
تحرير: محمود مجادلة

أصيب شخصان في الأربعينيات من عمريهما من مدينة باقة الغربية، مساء اليوم الأحد، بعيارات نارية إثر تعرضهما لجريمة إطلاق نار.

وعلم أن الجريمة وقعت في شارع "وادي الخروبة"، عند مدخل باقة الشمالي، حيث أصيب شخص بإصابات بالغة الخطورة ووصفت حالته بالحرجة، فيما وصفت حالة آخر بالخطيرة.

ونقل المصابان إلى مستشفى "هلل يافي" في الخضيرة، بعد تقديم الإسعافات الأولية لهما، وسط محاولات إنعاش ميدانية.

وقالت الشرطة إن المشتبه بارتكاب الجريمة فر هاربًا على قدميه من المكان الجريمة، وإنها باشرت التحقيق في الملابسات. 

وفي واقعة أخرى، أصيب شاب يبلغ من العمر 34 عاما من قرية البعنة، بجروح وصفت بأنها متوسطة إثر تعرضه لجريمة إطلاق نار مساء اليوم.

وقدم طاقم طبي من مركز "حيان" الإسعافات الأولية للمصاب، وهو يعاني من جروح في القسم السفلي من جسده. وجرى نقل المصاب على وجه السرعة إلى قسم العلاج المكثف بمستشفى الجليل الغربي في نهاريا لاستكمال العلاج.

 


#باقة الغربية
#البعنة
#جريمة إطلاق نار

ليلة دامية: 3 إصابات إحداها حرجة في جريمتي إطلاق نار

ليلة دامية: 3 إصابات إحداها حرجة في جريمتي إطلاق نار

ليلة دامية: 3 إصابات إحداها حرجة في جريمتي إطلاق نار

من عرب 48

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