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أمر بهدم منزل عائلة الشهيد محمد طارق

تاريخ النشر: 13/08/2018 - 07:13

أمر بهدم منزل عائلة الشهيد محمد طارق
عرب ٤٨
تحرير: محمود مجادلة

أصدر الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، أمر بهدم منزل منفذ عملية الطعن في مستوطنة "آدم"، الشهيد محمد طارق (18 عامًا)، الواقع في بلدة كوبر شمال غرب رام الله.

وأقدم طارق على تنفيذ عملية طعن في مستوطنة "آدم" قرب رام الله في الضفة الغربية المحتلة، في الـ26 من تموز/ يوليو الماضي، والتي أسفرت عن مقتل مستوطن وإصابة آخرين.

يذكر أن طارق استشهد برصاص أحد المستوطنين الذين تواجدوا في مكان تنفيذ العملية بمستوطنة "آدم" المقامة على أراضي قرية جبع الفلسطينية.

ومن بين الخطوات الانتقامية التي أعلن عنها الاحتلال في أعقاب العملية، مصادقة وزير الأمن الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، على الشروع بوضع خطة لبناء 400 وحدة استيطانية جديدة في المستوطنة الواقعة شمال مدينة القدس المحتلة.

 


#الشهيد محمد طارق
#أمر هدم
#عملية طعن
#قرية كوبر
#مستوطنة "آدم"

من عرب 48

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