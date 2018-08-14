أم الفحم: إصابة حرجة لشاب في جريمة إطلاق نار

أصيب شاب يبلغ من العمر 19 عاما من أم الفحم بمنطقة وادي عارة، بجروح وصفت بأنها حرجة إثر تعرضه لجريمة إطلاق نار في حي "الجدوع" بالمدينة، اليوم الثلاثاء.

وقدم طاقم طبي الإسعافات الأولية للمصاب، ثم جرى نقله على وجه السرعة إلى مستشفى "هيلل يافة" بالخضيرة لاستكمال العلاج.

هذا، وباشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الجريمة التي لم تتضح معالمها بعد، دون الإبلاغ عن اعتقال أي مشتبه به حتى الآن.

تجدر الإشارة إلى أن البلدات العربية تعاني من تفشي آفة العنف والجريمة، وسط صمت المجتمع وتقاعس الشرطة عن ردعها وتوفير الأمن والأمان للمواطنين.