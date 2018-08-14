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الناصرة: مصابان في جريمتي طعن وإطلاق نار

تاريخ النشر: 14/08/2018 - 10:45

الناصرة: مصابان في جريمتي طعن وإطلاق نار
من مكان جريمة إطلاق النار في الناصرة، صباح اليوم
عرب ٤٨
تحرير: ربيع سواعد

أصيب شخص من بلدة عين ماهل بجروح وصفت بأنها متوسطة، إثر تعرضه لجريمة إطلاق نار خلال تواجده في مدينة الناصرة، صباح اليوم الثلاثاء.

وقدم طاقم طبي الإسعافات الأولية للمصاب، ثم جرى نقله على وجه السرعة إلى أحد المستشفيات لاستكمال العلاج.

وفي سياق منفصل، أصيب شاب يبلغ من العمر 20 عاما، بجروح وصفت بأنها خطيرة إثر تعرضه لجريمة طعن في مدينة الناصرة، مساء أمس الإثنين.

وأحيل الشاب على وجه السرعة إلى المستشفى الإنجليزي في الناصرة لاستكمال العلاج.

هذا، وباشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الجريمتين التي لم تتضح معالمهما بعد، دون الإبلاغ عن اعتقال أي مشتبه به.


#الناصرة
#جريمة طعن

الناصرة: مصابان في جريمتي طعن وإطلاق نار

من عرب 48

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