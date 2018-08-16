مصرع مستوطنة دهسًا بالضفة الغربية

لقيت مستوطنة يهودية، تبلغ من العمر 40 عامًا، مصرعها، مساء اليوم الخميس، عقِب تعرُّضها للدهس، من قبل سيارة فلسطينية، قرب البؤرة الاستيطانية حفات غلعاد، كما أعلنت وسائلُ إعلامٍ إسرائيلية.

ورجّح جيش الاحتلال أن حادث الدهس ليس عملية متعمدة بعدما سلم سائق السيارة التي دهست المستوطنة نفسه للشرطة الفلسطنية.

وقامت قوات كبيرة من جيش الاحتلال بالانتشار وتمشيط المنطقة التي وقع فيها الحادث بعدما فر السائق من المكان قبل أن يسلم نفسه للشرطة الفلسطنية، وتأكيده أن الدهس كان حادث سير وليس عملية.

وذكرت "وفا" أن قوات الاحتلال، أغلقت في ساعة متأخرة من مساء اليوم، مداخل نابلس عقب مصرع المستوطنة.

وقال شهود عيان لـ"وفا" إن مستوطني "يتسهار" هاجموا مركبات المواطنين جنوب نابلس، في حين أغلقت قوات الاحتلال حاجزَي حوارة وزعترة، ومفرقَي بيتا وجيت.