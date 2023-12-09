فيديو | فيديو
09/12/2023 - 10:17

دير البلح | مسجد آخر يُقصف ومستشفى يافا

التعليقات

شاهد أيضاً

دير البلح | مسجد آخر يُقصف ومستشفى يافا
دير البلح | مسجد آخر يُقصف ومستشفى يافا
play-icon
play-icon

دير البلح | مسجد آخر يُقصف ومستشفى يافا

غزة | قصف جنوني؛ النزيف لا يتوقف والصبر والمصابرة
غزة | قصف جنوني؛ النزيف لا يتوقف والصبر والمصابرة
play-icon
play-icon

غزة | قصف جنوني؛ النزيف لا يتوقف والصبر والمصابرة

عيد الميلاد | إلغاء الاحتفالات حدادًا على أرواح الشهداء
عيد الميلاد | إلغاء الاحتفالات حدادًا على أرواح الشهداء
play-icon
play-icon

عيد الميلاد | إلغاء الاحتفالات حدادًا على أرواح الشهداء

شهادة | نازحة اسمها فلسطين تروي قصتها
شهادة | نازحة اسمها فلسطين تروي قصتها
play-icon
play-icon

شهادة | نازحة اسمها فلسطين تروي قصتها

مقالات متعلقة

غزة | قصف جنوني؛ النزيف لا يتوقف والصبر والمصابرة
فيديو

غزة | قصف جنوني؛ النزيف لا يتوقف والصبر والمصابرة

07/12/2023
عيد الميلاد | إلغاء الاحتفالات حدادًا على أرواح الشهداء
فيديو

عيد الميلاد | إلغاء الاحتفالات حدادًا على أرواح الشهداء

07/12/2023
شهادة | نازحة اسمها فلسطين تروي قصتها
فيديو

شهادة | نازحة اسمها فلسطين تروي قصتها

06/12/2023
اليوم الـ61 | توسّع العدوان والمقاومة تشتد
فيديو

اليوم الـ61 | توسّع العدوان والمقاومة تشتد

06/12/2023