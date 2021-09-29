يُطلق موقع "عرب ٤٨" وفُسْحَة - ثقافيّة فلسطينيّة، بودكاست جديدًا باسم «أَجْرَمِنْ عَنْهِنْ».

«أَجْرَمِنْ عَنْهِنْ» تعبير بالمحكيّة الفلسطينيّة، يعني «لهذا السبب» أو «من أجل ذلك». في حلقات البودكاست نستضيف نساء مميّزات وذوات خصوصيّة، أصواتًا جديدة نسمع أغلبها لأوّل مرّة، يحكينَ قصصًا جريئة ومختلفة، يَخُضْنَ موضوعات كثيرة من خلال شخصيّاتهنّ. لقصصهنّ نكهتها الخاصّة ووقعها الّذي يدوم في النفس، تُلْهِم وتُدْهش الخيال.

نساء «أَجْرَمِنْ عَنْهِنْ» امتهنّ مهنًا مختلفة، عشن تجارب فريدة جعلت من شخصياتهنّ مختلفة عن المألوف. في كلّ حلقة نحكي قصّة امرأة، ونحتفي بها ومعها بتجربتها.

في الحلقة الأولى من بودكاست «أَجْرَمِنْ عَنْهِنْ»، ضيفتنا حمامة جربان.

حمامة ابنة الساحل الفلسطينيّ، من قرية جسر الزرقاء؛ تخطّت مفاهيم نمطيّة وتقليديّة عن مكانة المرأة ودورها؛ عملها، قوّتها الجسديّة، وقدراتها. حمامة ستروي لنا قصّة محبوكة برذاذ الموج والرمل، ستأخذنا على موجة عاتية ترفعنا عاليًا وتقذف بنا إلى الشاطئ. تجربة فتاة فلسطينيّة فريدة وخاصّة؛ صيّادة سمك، سبّاحة، غوّاصة، مدرّبة رياضة، راكبة أمواج، لاعبة كرة قدم... إنسانة بالدرجة الأولى.

تقديم: سهى عرّاف.

إعداد: سهى عرّاف وعلي مواسي.

للتواصل: fus7a@arab48.com

arraf.suha@gmail.com