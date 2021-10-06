في هذه الحلقة من بودكاست «أَجْرَمِنْ عَنْهِنْ»، نستضيف شيرين زعبي.

شيرين معالجة بواسطة «الكامبو» (إفرازات الضَّفْدَع الأمازونيّة السامّة)، وهي طريقة علاج غير تقليديّة تعود إلى الحضارات الأصلانيّة في أميركا الجنوبيّة، لكنّها اليوم، وفي بعض الدول مثل الولايات المتّحدة، تُحَقِّق انتشارًا.

طريقة علاج غريبة وجديدة على مجتمعنا الفلسطينيّ، اكتشفتها شيرين قبل سنوات، عندما سافرت إلى بيرو، وقد عاشت في الغابات أكثر من شهر، حيث تعلّمت كيف تُعالِج بهذه الطريقة، ثمّ عادت إلى البلاد لتطبّقها.

مَنْ يتعالج بسُّمّ الضَّفْدَع؟ وكيف؟ لنعرف ذلك من شيرين عبر «أَجْرَمِنْ عَنْهِنْ».

تقديم: سهى عرّاف.

إعداد: سهى عرّاف وعلي مواسي.

للتواصل: fus7a@arab48.com

arraf.suha@gmail.com