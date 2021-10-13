في هذه الحلقة من بودكاست «أَجْرَمِنْ عَنْهِنْ»، ضيفتنا ماريّا ميغيل دي بينَه.

نحكي مع ماريّا قصّة ثلاث نساء من أسرة واحدة وأجيالٍ مختلفة، سبقن عصرهنّ وتمرّدن على الأعراف والقيود الاجتماعيّة؛ قصّة جدّتها المعروفة بـ«مَدامْ خْليفْ»، من أوائل النساء اللواتي أنهين تعليمهنّ في حيفا بداية القرن العشرين، وقد تميّزت بـاستضافة «حلقات الاستقبال» النسائيّة، وبأعمالها التطوّعيّة لخدمة المجتمع المحلّيّ.

لمياء، والدة ماريّا، تمرّدت هي الأخرى وتزوّجت من رجل أفريقيّ أسود البشرة، أمّا ماريّا، فكان تمرّدها الكبير أنّها أنجبت باتّفاق مع صديق لها دون أن تتزوّج. ماريّا الّتي عملت لسنوات طويلة في الإنتاجات الفنّيّة، حاولت استعادة أيّام الزمن الجميل من خلال سلسلة حفلات «أيّام اللولو».

قصص ثلاث نساء يميّزهنّ تمرّدهنّ.

تقديم: سهى عرّاف.

إعداد: سهى عرّاف وعلي مواسي.

للتواصل:fus7a@arab48.com

arraf.suha@gmail.com