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أَجْرَمِنْ عَنْهِنْ بودكاست "أَجْرَمِنْ عَنْهِنْ" | البحث عن مساحة في مدينة سجينة

في الحلقة الثامنة من بودكاست "أَجْرَمِنْ عَنْهِنْ"، ضيفتنا آلاء الداية، ابنة البلدة القديمة في القدس العاصمة.

آلاء ناشطة سياسيّة، تعرّضت للاعتقال مرّتين، والاعتداء من قبل المستوطنين والجيش مرّات عديدة.

درست آلاء بكالوريوس السينما في «جامعة دار الكلمة». آلاء وكاميرتها تبحثان عن المساحات والحرّيّة في مدينة محاصرة ومحتلّة، وواقع اجتماعيّ وأبويّ خانق وضاغط؛ تحاول أن تجد صيغة ونمط حياة لا يتصادمان مع مجتمعها ولا يحدّ من حرّيّتها.

تقديم: سهى عرّاف.

إعداد: سهى عرّاف وعلي مواسي.

للتواصل: fus7a@arab48.com
arraf.suha@gmail.com

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