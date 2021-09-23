في الحلقة السابعة من بودكاست "السطر الأخير"، نستضيف خبير أمن المعلومات، المقدسيّ، أحمد زايد، ونتحدّث معه حول سبل ضمان أمن المعلومات. يقدّم لنا زايد نصائح مفيدة؛ بداية من فحص التطبيقات الموجودة في الهاتف وتحديثها على الدوام، وكذلك تحديث أنظمة التشغيل بالأجهزة والمعدّات المختلفة في عصر إنترنت الأشياء. وكذلك ينصح بتعديل الأذونات بالتطبيقات. يشدّد زايد على أهمية مضادات الفايروسات ويشرح كيفية فحص الملفات التي نشكّ بأنّها تحتوي على فايروسات، كذلك يقدّم زايد نصائح للناشطين السياسيّين للأمان من الملاحقة الرقميّة.

إعداد وتقديم: إياد برغوثي