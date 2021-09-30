في الحلقة الثامنة من بودكاست "السطر الأخير"، سنتحدث عن الأمان الرقمي، في جزئيات الهاتف، وتطبيقات الهاتف، و الروابط، وظهورنا عبر الانترنت. نستضيف في حلقتنا مختصّ الأمان الرقميّ مسعود قبها.

وتتضمن الحلقة حديثًا حول كيفية عمل الانترنت في الجانب المتعلق بمعلوماتنا، وماذا يعني مصطلح الهاتف الآمن، وكيف يمكننا الحفاظ على أمان الهاتف وبالتالي حماية أنفسنا؟

ويقدّم مسعود قبها نصائح حول كيفية التعامل السليم مع التطبيقات في الهاتف، وكيف نقرر اختيار التطبيق قبل تحميله على الهاتف.

وتتطرق الحلقة للحديث عن الروابط "اللينكات" ومخاطرها وكيفية التأكّد من سلامتها. بالإضافة إلى الحديث حول كاميرا الهاتف، والطرق الآمنة للحفاظ على خصوصيتنا ومعلوماتنا.



إعداد وتقديم: محمد بدارنة