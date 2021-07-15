في حلقة جديدة من بودكاست الميدان مع مدير قسم المونتاج بمنصة "مسبار"، عوني بنا.

بودكاست عـ٤٨ـرب

منصة "مسبار" هي من أكبر المنصات تكشف الأخبار الكاذبة عبر المواقع الإخبارية ومنصات التواصل الاجتماعي في العالم العربي والتي تعمل على تقصي الحقائق.

في هذه الحلقة ناقشنا مدى تأثير الأخبار الكاذبة على الممارسات الاجتماعية وعن تصرف منصات التواصل الاجتماعي بمعلوماتنا وخصوصياتنا.

وتطرقنا في الحوار إلى سر تطور التكنولوجيا والمعطيات التي تملكها الشركات الكبرى والتي تتعاون فيها مع أنظمة الدول وإمكانية التأثير على الرأي العام.

قمنا بشرح دقيق عن عمل ودور شركة "مسبار" والأدوات التي تستخدمها لمكافحة الأخبار الكاذبة.

إعداد وتقديم: عبد أبو شحادة

للتواصل: abed.a.s.1988@gmail.com