في الحلقة الحادية عشرة من بودكاست "الميدان" نستضيف هذه المرّة المختصّ الإستراتيجي أنس أبو دعابس.

سنتحدث حول العُطل التقني الذي ضرب موقع "فيسبوك" ومنصاته المختلفة مرّتين خلال الأسبوع الماضي. كانت المرّة الأولى يوم الثلاثاء في 5 تشرين الأول/ أكتوبر والأخرى في يوم الجمعة 10 تشرين الأول/ أكتوبر. شعر بعض المستخدمين حول العالم بالملل، وكأن الزمن يعود بهم إلى عصر ما قبل الشاشات ووسائل التواصل الاجتماعي. جعلتنا تلك الساعات نعيد التفكير في مدى اعتمادنا على تلك المجتمعات الافتراضية ونتساءل كيف كانت الحياة بدونها؟

ناقشنا في هذه الحلقة أبعاد تأثير مواقع ومنصات وسائل التواصل الاجتماعي على حياتنا ومدى إدراكنا لأهمية المعلومات الشخصية التي تستخدم أحيانًا لصالحنا وفي بعض الأحيان ضدّنا.

وزوّدنا أنس بمعلومات حول طبيعة عمل الذكاء الاصطناعي الذي يتتبع أنشطتنا التي قد تعرف تفاصيل عنا أكثر مما نتوقع.

وتطرّقنا في الحديث إلى تداعيات الثقافة السياسيّة والواقع السياسي وكيف أصبحت شبكات التواصل الاجتماعي أداة مهمة في أيدي القادة السياسيين المؤثرين ومؤسسات الدولة. وكيف أصبح "فيسبوك"، الذي بدأ ساحة للتعبير عن الرأي، والذي يُقال في أنه كان أحد الأسباب التي قادت للربيع العربي في عام 2011، أداة رقابة مسلطة على المستخدمين.

تقديم وإعداد: عبد أبو شحادة

للتواصل: abed.a.s.1988@gmail.com