في الحلقة الخامسة عشرة استضفنا الدكتورة ثويبة مجدوب وتحدثنا عن ظاهرة العزوبية في العالم العربي عامّة والمجتمع الفلسطيني في الداخل خاصّة.

وناقشنا بالأساس العزوبية كهوية في المجتمع الفلسطيني واللغة التي تستخدم لوصف العزوبية والعازفين عن الزواج ووصف الظاهرة اجتماعيًا عمومًا في المجتمع العربي، من الجدير ذكره أن العالم العربي لم ينتج تقريبًا أبحاثًا تناقش الظاهرة من منظور اجتماعي.

وتطرقنا إلى الفلسطينيين في الداخل والسياق السياسي والعزلة عن العالم العربي التي قللت من إمكانيات الزواج، وتأثير قانون القومية وقانون لم الشمل الذي أثر على الزواج بين الفلسطينيين في الداخل والضفة وغزة.

وختمنا بالسؤال حول مناقشة ظواهر مجتمعية في الأكاديميا الإسرائيلية ونظرتها الاستشراقية الاستعلائية للمجتمع والمرأة الفلسطينية.

إعداد وتقديم: عبد أبو شحادة

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