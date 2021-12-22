في الحلقة الحقة التاسعة عشرة من بودكاست "الميدان" نستضيف مدير المركز العربي لتطوير الإعلام الاجتماعي "حملة" نديم ناشف.

ناقشنا في هذه الحلقة كيف حوّلت إسرائيل الشعب الفلسطيني لمختبر لشركات التجسس الإسرائيلية وأجهزة الأمن من أجل تطوير برمجيات سيطرة تدعي القدرة على "التنبؤ" بما يفعله الفلسطينيون.

وتطرقنا لبرمجيات التجسس وكيف تؤثر على حياتنا اليومية وتقوم بقرارات اجتماعية وسياسية دون علمنا. وتلعب هذه البرمجيات والخوارزميات دورًا كبيرًا في الخطط الحكومية الإسرائيلية مع قدرة تشخيص، ومراقبة جميع أفراد المجتمع.

وختمنا المحادثة مع تساؤلات هل الأنظمة الديمقراطية لها القدرة على السيطرة على برمجيات التجسس غير الحكومية وضبط أجهزة التجسس الحكومية ومنعها من اختراق خصوصيتنا؟ وهل تشكّل هذه البرمجيات خطرًا على الأنظمة الديمقراطية في العالم؟

إعداد وتقديم: عبد أبو شحادة

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