في الحلقة الحادية والعشرين من بودكاست "الميدان" نستضيف المختصّ في العملات الرقمية وائل شاما، صاحب بكالوريوس بعلم الحاسوب وطالب ماجستير في الإدارة، للحديث حول العملات الرقمية، وثورة البلوك شين "Blockchain".

تطرقنا في هذه الحلقة لوضع العملة الرقميّة، والتكنولوجيا الكامنة من ورائها، ودخولها للأسواق والتداول، وتأثيرها على الاقتصاد العالميّ. وناقشنا الادّعاء القائل بإن العالم مقبل على مرحلة جديدة في مجال العملات الرقمية.

وكان من المهم فهم تكنولوجيا، وطريقة عمل البلوك شين "Blockchain"، وثورة الإنترنت الجديدة لكي نفهم دور العملة الرقمية. تتميّز ثورة العملات الرقمية بأنها غير خاضعة لتنظيم العملة الذي تعتمده الحكومات والنظام الاقتصاديّ العالميّ، وتتخذ قيمتها نتيجة تداولها بين الناس.

وختمنا الحلقة بتساؤلات حول مستقبل العملات الرقميّة، وإمكانية دخولها النظام الاقتصاديّ العالميّ.

إعداد وتقديم: عبد أبو شحادة

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