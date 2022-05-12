في الحلقة السابعة والثلاثين من بودكاست "الميدان" استضفنا عضو بلدية اللد، فداء شحادة ومروة حسونة، زوجة الشهيد موسى حسونة، وذلك بذكرى مرور عام على هبة الكرامة في اللد.

تحدّثنا حول الأحداث في مدينة اللد في هبة الكرامة أيار/ مايو 2021، وتسلسلها وصولًا لاعتداءات الشرطة الإسرائيلية والمستوطنين المسلحين الذين جاؤوا من مستوطنات الضفة الغربية، وعن التنظيم المجتمعي ووسائل الدفاع والحماية التي ابتكرها أهل اللد خلال الهبة.

وتطرّقنا لاستشهاد موسى حسونة وتبعاته على زوجته والأهل ونسيج المجتمع اللداوي عامة، وتناولنا الاحتجاجات المستمرة المطالبة بالعدالة ومحاسبة المستوطنين القتلة، والتستر على جريمتهم وإغلاق التحقيق وإخفاء الأدلة.

وشدّدنا على أهمية المسيرة القُطرية في اللد في يوم الجمعة، واستمرار الحراك الشعبي للمراكمة على أحداث الهبة، وتكريس الوعي السياسي حول هبة الكرامة بالذاكرة الجمعية الفلسطينية.

إعداد وتقديم: عبد أبو شحادة

للتواصل: abed.a.s.1988@gmail.com