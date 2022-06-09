في الحلقة الحادية والأربعين من بودكاست "الميدان" استضفنا مراسل التلفزيون العربي أحمد جرادات، وناقشنا أهمية العمل الصحافي في القدس، وكيف يتوقع من الصحافي هناك أن يغطي الأخبار التي هو جزء منها.

تحدثنا عن استشهاد الصحافية شيرين أبو عاقلة وكيف تأثر الصحافيون بالخبر وغيابها عن المدينة، وتناولنا سياسات الاحتلال وبطشه بالصحافيين الفلسطينيين.

وشاركنا أحمد في الحالات النفسية والمواقف التي يمر بها أثناء مزاولته لوظيفته، وقلق الأهل في منطقة شبيهة بمناطق الحرب، وقلقه عليهم، الذي يشعر به حين يغطي عملية هدم البيوت وتشريد العائلات في القدس، وهو يدرك أن الهدم يمكن أن يطال منزله ومنزل عائلته.

وختمنا الحديث مع أحمد حول الحياة في القدس، فهو يرى نفسه محظوظًا كونه يعيش بالقرب من البلدة القديمة والمسجد الأقصى، رغم ما يتعرض له وآلاف المقدسيين من ممارسات الاحتلال الجائرة.



إعداد وتقديم: عبد أبو شحادة

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