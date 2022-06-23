في الحلقة الثانية والأربعين من بودكاست "الميدان" استضفنا الباحث وليد حباس، وهو باحث رئيسي في المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية (مدار)، وطالب دكتوراه في الجامعة العبرية بالقدس. للحديث في مجال دراسته حول العلاقات الاقتصادية بين الضفة الغربية والاحتلال، والبنية الاستعمارية ونظام الحدود الإسرائيلي.

تحدّثنا في البداية عن "الإدارة المدنية" للاحتلال في الضفة الغربية المحتلّة، لنفهم أكثر ما وظيفتها، وكيف ترسخ الاحتلال في الضفة الغربية.

وناقشنا الوضع الاقتصاديّ بعد اتفاقية أوسلو عام 1993 واتفاقية باريس عام 1994 التي تنظّم العلاقة الاقتصاديّة بين الاحتلال والسلطة الفلسطينية، والتي أسست لاقتصاد فلسطينيّ رهين ومتعلق بالاقتصاد الإسرائيليّ.

وتحدّثنا عند تدخّل "الإدارة المدنية" في الاقتصاد الفلسطينيّ، والسياسات التجارية والضرائب من أجل استفادة الاقتصاد الإسرائيلي للحدّ الأقصى، وذلك على حساب الشعب الفلسطيني.

وتناولنا المنفعة والتأثير بين "الإدارة المدنية" ورجال الأعمال الفلسطينيين التي خلقت فجوات طبقية هائلة تخدم الاحتلال ومصالحه في الضفة الغربية المحتلّة.

وختمنا الحلقة بالتساؤل حول إمكانية بناء اقتصاد فلسطينيّ مستقلّ يستبدل الاقتصاد الفلسطيني الرهين الذي يستغله الاحتلال.

إعداد وتقديم: عبد أبو شحادة

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