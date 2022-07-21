في الحلقة الخامسة والأربعين من بودكاست "الميدان" تتناول ظاهرة الدين في السوق السوداء في المجتمع الفلسطينيّ في الداخل.



استضفنا في هذه الحلقة شخصًا كان لمدة 15 سنة جزءا من منظومة سوق سوداء، أدارت مئات ملايين الشواكل سنويًا. ومثل هذه المنظمات الإجرامية، موجود تقريبًا في كلّ مدينة وبلدة عربية، وتخلق ظواهر سلبيّة وأبشع الجرائم في المجتمع العربي.

ونستعرض تفاصيل ظاهرة قروض السوق السوداء، كيف تتم الاستدانة، نسبة الفوائد واحتسابها، إغراء رجال أعمال للاستدانة من السوق السوداء، كيف تجد شرائح واسعة في مجتمعنا نفسها مدينة بمبالغ خيالية، ماذا سيحدث لمن لا يسدد القرض أو فائدته، عنصرية البنوك الإسرائيلية، وكيف تستغل الجريمة المنظمة المجتمع.

هذه شهادة واسعة وصريحة يشاركنا فيها الضيف ندمه، ويحذر الناس من الاستدانة في السوق السوداء.

إعداد وتقديم: عبد أبو شحادة

للتواصل: abed.a.s.1988@gmail.com