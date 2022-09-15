في الحلقة الثالثة والخمسين من بودكاست "الميدان"، استضفنا الباحثة ميّادة عصفور وهي طالبة في مرحلة إنهاء الماجستير بالجنوسة ودراسة النساء، لنتحدث معها عن أطروحتها حول منهجية الأسماء والألقاب للنساء العربيات.

نتطرق إلى بحثها حول فقدان الإناث العربيات اسمهن الشخصي، خصوصًا بعد الزواج، وعلاقته بالهوية والاستقلال والذاتية.

ونتناول كلمة "الحريم" في الثقافة العربية الإسلامية، وأصول الكلمة لغويًا وثقافيًا، وتحولاتها من مصطلح معماري لوصف قسم في قصر السلطان إلى لقب يُلحق بالنساء من "حرم فلان" إلى "حُرمة" و"حريم" وغيرها.



وختمنا الحلقة بالحديث عن النقد المعاصر للمصطلح، ودور الاستشراق في تعزيز استخدام الكلمة حتّى تبنيها، وتعزيز مباني القوة الاجتماعية، وتغييب النساء عن الحيّز الاجتماعي والتاريخ.

إعداد وتقديم: عبد أبو شحادة

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