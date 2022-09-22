في الحلقة الرابعة والخمسين من بودكاست "الميدان"، استضفنا بروفيسور أمل جمال، محاضر وباحث في قسم العلوم السياسيّة في جامعة تل أبيب للحديث عن المشاركة العربية السياسية في الكنيست.

ناقشنا في هذه الحلقة خطاب التغيير والتأثير، وطرحنا موضوع تفكيك القائمة المشتركة وعدم قدرة النواب العرب على التوافق على برنامج سياسي. وتساءلنا عن موقع القضيه الفلسطنيه، ومواقف الأحزاب في الداخل من الخطاب السياسي الفلسطيني الذي يرى نفسه جزءا من القضية الفلسطنية.

وختمنا الحديث حول التغيّرات الاقتصادية في المجتمع الفلسطيني بالداخل ونشوء طبقه وسطى عربية تحوي أصواتًا سياسية مختلفة.

إعداد وتقديم: عبد أبو شحادة

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