في الحقلة الثامنة والستين من بودكاست "الميدان" استضفنا الباحث لؤي وتد المحاضر في ثقافة الأطفال والشباب، طالب دكتوراه في "جامعة تل أبيب"، في مجال "أدب الأطفال العالميّ والفلسطينيّ"، محرّر موقع "حكايا"، للحديث عن صورة العرب في الإنتاج الثقافي الغربي.

ناقشنا في هذه الحلقة مفهوم الاستشراق القديم والجديد بدءا من نظرية المفكر الفلسطيني إدوارد سعيد، ووصولًا للباحث اللبناني جاك شاهين، وصورة ووصف العرب في الأدب والسينما الغربية، واستخدامها كأداة سياسية لتبرير احتلال واستعمار العالم العربي، وتبرير قتل العرب.

وتحدّثنا عن أدب الأطفال، وخصوصًا فيلم ديزني "علاء الدين" لفهم تصوير ووصف العربي والبلاد العربية بطريقة نمطية لتشويه الآخر (العربي). وتطرّقنا لصورة المرأة العربية من راقصة، أو كجزء من الحريم إلى متحدية، ومتحررة بمفاهيم ليبرالية غربية.



ختمنا الحلقة بالحديث عن ضرورة انتقاد ما نتلقاه وما ننتجه من ثقافة وفنّ.

إعداد وتقديم: عبد أبو شحادة

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