بودكاست "الميدان" | DW.. من يقف خلف فصل الموظفين العرب؟

في الحلقة التاسعة والسبعين من بودكاست "الميدان" نستضيف الزملاء الصحافيين رشاد الهندي وربيع عيد، للحديث عن التحقيق الصحافي الاستقصائي الذي أعداه لموقع "عرب48" حول مؤسسة دويتشه فيله، وفصل الموظفين العرب على خلفية معاداة السامية.

وتحدثنا معهما عن العمل لمدة سنة كاملة على التحقيق، واستعرضنا الأسس التي اعتمدت عليها التُّهم الموجّهة للموظّفين في القسم العربي، وتناولنا تعريف اللاسامية وكيف تستغله إسرائيل في محاربة الأصوات المناصرة لفلسطين.

وناقشنا العمل الصحفي في ألمانيا وصعوبته بسبب ربط مواقف الصحافيين الشخصية بعملهم ومحاسبتهم عليها أحيانًا. وتطرقنا للجنة التحقيق وأعضائها وخصوصًا للأخصّائيّ النفسيّ لأحمد منصور وزوجته بياتريس منصور، وهو معروف بمواقفه المنحازة لإسرائيل والمعادية للإسلام.

وختمنا الحديث عن الصحافيين الذين أقالتهم دويتشه فيله وتوجههم للمحاكم وإلغاء قرار فصلهم.

إعداد وتقديم: عبد أبو شحادة

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