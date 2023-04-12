بودكاست "الميدان" | هل يستفيد الفلسطينيون من الأزمة الإسرائيلية؟

في الحلقة الثمانين من بودكاست "الميدان" استضفنا د. أمير فاخوري الباحث في علم الاجتماع السياسي في معهد فان-لير في القدس للحديث حول الاحتجاجات الإسرائيلية والفعل السياسي الفلسطيني.

تحدّثنا عن الحالة السياسيّة في إسرائيل وأزمة التعديلات القضائيّة وأسبابها وعن التغييرات الجوهرية داخل المجتمع الإسرائيلي والنقاش حول من يقود الحركة الصهيونية اليوم، والفروقات بين المعسكرات الصهيونية بالتعامل مع الفلسطينيين. وتناولنا المحطات التي مرّت بها السياسية الإسرائيلية بعد قانون القومية، وتطرقنا للفعل السياسي عند الفلسطينيين، وتعاملهم مع الاحتجاجات في الشارع الإسرائيلي، وهل هناك فرصة تاريخية لتعزيز قوة الفلسطينيين عموما بسبب الأزمة السياسية الإسرائيلية الحالية؟

إعداد وتقديم: عبد أبو شحادة

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