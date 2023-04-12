بودكاست | الميدان

بودكاست "الميدان" | هل يستفيد الفلسطينيون من الأزمة الإسرائيلية؟

استمع أيضاً على

google-podcast google-podcast google-podcast

في الحلقة الثمانين من بودكاست "الميدان" استضفنا د. أمير فاخوري الباحث في علم الاجتماع السياسي في معهد فان-لير في القدس للحديث حول الاحتجاجات الإسرائيلية والفعل السياسي الفلسطيني.

تحدّثنا عن الحالة السياسيّة في إسرائيل وأزمة التعديلات القضائيّة وأسبابها وعن التغييرات الجوهرية داخل المجتمع الإسرائيلي والنقاش حول من يقود الحركة الصهيونية اليوم، والفروقات بين المعسكرات الصهيونية بالتعامل مع الفلسطينيين. وتناولنا المحطات التي مرّت بها السياسية الإسرائيلية بعد قانون القومية، وتطرقنا للفعل السياسي عند الفلسطينيين، وتعاملهم مع الاحتجاجات في الشارع الإسرائيلي، وهل هناك فرصة تاريخية لتعزيز قوة الفلسطينيين عموما بسبب الأزمة السياسية الإسرائيلية الحالية؟

إعداد وتقديم: عبد أبو شحادة
للتواصل: abed.a.s.1988@gmail.com

استمع أيضاً

المزيد
بودكاست الميدان
بودكاست الميدان

هل يستفيد الفلسطينيون من الأزمة الإسرائيلية؟

بودكاست عرب 48
بودكاست عرب 48

لماذا تجذبنا الدراما الرمضانية؟ مع محمود أبو عريشة

بودكاست هُنا غزة
بودكاست هُنا غزة

كهرباء غزة مع محمد ثابت

بودكاست عرب 48
بودكاست عرب 48

كيف يؤثر الصيام على الأطفال؟ مع د. رشا عوّاد خوري

مواد ننصح بها

هل فشل المشروع الاستيطاني على إثر "هجرة سلبية"؟
بودكاست

هل فشل المشروع الاستيطاني على إثر "هجرة سلبية"؟

12/04/2023
سائح ألماني أم متطرف يميني تعمّد الاستفزاز في نابلس؟
بودكاست

سائح ألماني أم متطرف يميني تعمّد الاستفزاز في نابلس؟

10/04/2023
الاحتلال يقيّد عدد المشاركين في احتفالات الفصح في كنيسة القيامة: كنائس القدس: قيود غير مسبوقة
بودكاست

الاحتلال يقيّد عدد المشاركين في احتفالات الفصح في كنيسة القيامة: كنائس القدس: قيود غير مسبوقة

12/04/2023
بودكاست "أهلًا رمضان" | لماذا تجذبنا الدراما الرمضانية؟
بودكاست

بودكاست "أهلًا رمضان" | لماذا تجذبنا الدراما الرمضانية؟

12/04/2023