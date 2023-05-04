بودكاست "الميدان" | من الرومنسيات السياسية إلى الفعل السياسي

في الحلقة الواحدة والثمانين من بودكاست "الميدان" نستضيف عضو اللجنة المركزية عن حزب التجمع الوطني الديمقراطي، والنائب السابقة في البرلمان، حنين زعبي.

تحدثنا عن الرومنسيات ودروها في العمل السياسي، والخطر من غيابها الذي يحول العمل السياسي إلى عمل تكنوقراطي وبيروقراطي، وتحدّثنا عن تحليل الفئات الفلسطينيّة المختلفة للواقع السياسيّ، وناقشنا تراجع الأحزاب السياسية، وبالتالي غياب المشاريع السياسية الجديدة. وتناولنا موضوع التيارات الفلسطينية ووجود تيارين مركزيين تيار متسامح مع الواقع والآخر يطالب بتغيير الواقع. وختمنا الحديث عما يمكننا فعله بعد تحليل وفهم الواقع السياسي والفلسطيني والإسرائيلي.

إعداد وتقديم: عبد أبو شحادة

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